Fara Sabina elezioni comunali, riparte campagna elettorale di Daniela Simonetti (Il Ponte)

Riparte da Fara Sabina capoluogo la campagna di ascolto dei territori del progetto civico “Il Ponte”, che vede candidata a sindaco Daniela Simonetti. Stasera, a partire dalle 21, i candidati della lista si sono ritrovati a Fara Sabina capoluogo per presentarsi ufficialmente dopo la chiusura ufficiale della lista, e per presentare i progetti già portati avanti durante un primo tour delle frazioni.

Non solo uomini (e donne) ma anche temi, primo fra tutti quello dei conti del secondo Comune della provincia, che per forza di cose diventerà un punto cardine della campagna elettorale. Il Ponte ha già depositato il suo programma elettorale, fissando le priorità per l’amministrazione futura del territorio, e su quelle basi si relazionerà con la cittadinanza, in una serie di incontri lungo il territorio. “Abbiamo deciso di partire proprio da Fara capoluogo, naturale location per cominciare la nostra campagna elettorale – spiega la candidata a sindaco Daniela Simonetti – perché è il luogo simbolo e il cuore pulsante, da dove tutto deve aver inizio”.