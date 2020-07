30 luglio 2020 a

Roma, appartamento in fiamme ai Parioli. Uomo ustionato ricoverato in ospedale.

Nel primo pomeriggio di oggi, in via monte Parioli, a Roma, un appartamento al terzo piano di una palazzina è andato in fiamme. Un uomo di 35 anni, ustionato, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico Gemelli e un’altra persona, disabile, è stata tratta in salvo.

Sono in corso le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento del personale dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero nel resto dei piani. Sul posto, il capo turno provinciale e funzionario di servizio dei pompieri, la polizia e i carabinieri per i rilievi.