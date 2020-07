Stadio della Roma, ennesima fumata nera. Delibera in aula in autunno

20 luglio 2020 a

Stadio della Roma. Ennesima fumata nera. E' terminato il vertice di maggioranza del Movimento 5 Stelle che doveva dare un'accelerata all'iter. Invece è terminato con un nulla di fatto.

A riferirlo il giornalista de Il Tempo, Ferdinando Magliaro, vero punto di riferimento per quanto riguarda il progetto dello stadio a Tor di Valle, che con un Tweet ha spiegato che la riunione si è conclusa senza voto.

L'iter va avanti ma senza il via libera preliminare al livello politico. Si arriverà dunque direttamente in aula probabilmente in autunno. Insomma ennesimo rinvio per il progetto dello stadio che ormai sta tenendo la società giallorossa, Pallotta e i tifosi sulle spine da anni.