Roma, ad agosto in strada i primi 70 nuovi bus dell'Atac. Annuncio di Virginia Raggi | VIDEO

A partire da agosto arriveranno i primi 70 bus dei 328 acquistati da Roma Capitale nel 2019. Nuovi mezzi che serviranno soprattutto le periferie.

A darne notizia la sindaca Virginia Raggi con un post su Facebook: "Oggi sono tornata nello stabilimento di Industria Italiana Autobus a Flumeri, in provincia di Avellino, per incontrare nuovamente gli operai che stanno costruendo gran parte di queste vetture. Molti dei lavoratori sono rientrati in fabbrica proprio grazie all’investimento della nostra amministrazione. Una vittoria per due aziende italiane: Atac, la società pubblica di trasporto più grande d’Europa, e Industria italiana autobus. Una bella storia da raccontare. Questa fornitura rappresenta una tappa fondamentale del percorso di risanamento avviato, ormai tre anni fa, per salvare Atac dal fallimento e mantenere pubblico il servizio di trasporto locale nella nostra città".

"E non ci fermiamo qui - continua - Nell’ultima variazione di bilancio abbiamo stanziato altre risorse per l’acquisto di 80 nuovi bus, per i primi 62 dei quali abbiamo già effettuato l’ordine. Un risultato importante che corona ancora una volta gli sforzi fatti da questa Amministrazione per migliorare il servizio offerto agli utenti. Entro fine mandato avremo oltre 700 nuovi bus su strada. In pochi anni abbiamo invertito la rotta, procedendo a un rinnovo della flotta che è divenuto ormai strutturale. È un traguardo che assume ancor più significato in questo momento di ripartenza per la Capitale e per tutto il Paese. Poter presentare oggi questi nuovi mezzi all’interno dello stabilimento che abbiamo contribuito a far ripartire è una grande soddisfazione e un motivo di speranza per il futuro".