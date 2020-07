Fara Sabina, elezioni comunali. Corradini fonda il suo movimento civico che appoggerà Cuneo

Paolo Giomi 20 luglio 2020 a

a

a

Nasce il movimento civico “Fara Protagonista”, capitanato da Giacomo Corradini, e inserito tra i gruppi, politici e civici, che sostengono la candidatura a sindaco di Roberta Cuneo. Il movimento si costituisce per rafforzare la rappresentazione civica, e comunque non identificata nelle sigle politiche, all’interno della coalizione “Fara + di Prima”, come ribadito dallo stesso Corradini nel corso di una conferenza stampa di alcuni giorni fa. “Chi mi conosce bene, e ha seguito la mia attività sul territorio, iniziata ormai 14 anni fa, sa bene che sono un ‘uomo del fare’, che amo essere vicino alle persone che come me sono cittadini in attesa di risposte, di soluzioni, di innovazioni, di linee guida – spiega lo stesso Corradini presentando il suo gruppo – Credo di aver rappresentato, e di continuare a rappresentare, una presenza costante e fattiva sul territorio, acquisendo così quella credibilità che oggi mi permette di candidarmi a nome di tutti coloro che da sempre condividono le mie idee e il mio modo di fare, incentrato sulla volontà di guardare oltre per far sentire un’appartenenza di comunità ad ogni iniziativa che vede sempre e comunque al centro il cittadino e la sua qualità di vita. Questa filosofia si allinea a quella della candidata sindaco Roberta Cuneo – prosegue Corradini - per rafforzare unitamente una presenza sul territorio minata da fermi imposti dalla precedente amministrazione, dalla quale da tempo ho preso ormai le distanze. Oggi volto pagina, scrivo nuovi capitoli per questo Comune riprendendo in mano opere lasciate a metà, implementando servizi necessari ad uno sviluppo costante e continuo, favorendo le attività locali per una ripresa dell’economia, valorizzando l’artigianalità e la ricchezza produttiva di questo territorio dalle tante possibilità e dai grandi potenziali. Tutto questo lo farò come Movimento Civico con il supporto dei miei concittadini, con i quali da sempre amo condividere scelte ed ascoltare suggerimenti, ed a cui farò costante riferimento per continuare quanto già portato avanti in questi miei quattordici anni di attività. Non sarà la mia personale nuova avventura politica, ma quella di un intero territorio al quale sono profondamente legato da sempre ed al quale debbo molto”.