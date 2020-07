Frascati, in auto con mazza da baseball e sfollagente: denunciato 53enne

18 luglio 2020 a

Durante alcuni controlli effettuati nel territorio di Frascati, gli agenti di polizia del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 53 anni, fermato durante un posto di controllo. Gli agenti appena fermata l’autovettura, notavano nascosto sotto il sedile lato guida, un oggetto metallico, risultato essere uno sfollagente retrattile lungo 41 cm. mentre, nel bagagliaio, è stata rinvenuta una mazza da baseball. Successivamente, durante la perquisizione a casa dell’uomo, sono state rinvenute circa 100 cartucce calibro 9x21, risultate regolarmente denunciate, in quanto l’uomo in passato, era stato detentore di porto d’armi per uso sportivo. Alla fine degli accertamenti lo sfollagente e la mazza da baseball sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato denunciato.