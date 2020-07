Roma, nuova illuminazione per l'Arco di Costantino. Splende il parco archeologico del Colosseo | VIDEO

18 luglio 2020 a

Roma, nuova illuminazione per l'Arco di Costantino. Splende il parco archeologico del Colosseo.

Nella serata del 17 luglio abbiamo sono state accese le nuovi luci dell’Arco di Costantino, all’interno del Parco Archeologico del Colosseo. "Abbiamo esaltato con questa rinnovata illuminazione la sua maestosità e la sua bellezza", ha detto la sindaca Virginia Raggi in un post pubblicato su Facebook.

"Abbiamo valorizzato e reso ancora più suggestivo, grazie all’installazione di 30 luci a Led di ultima generazione, uno degli scorci più caratteristici e amati di Roma - continua - Un intervento frutto di un grande lavoro di squadra portato avanti con Acea Gruppo e con il Parco Archeologico del Colosseo. Continuiamo a far risaltare la bellezza del nostro prezioso patrimonio monumentale e dei nostri siti storici attraverso la realizzazione di progetti di illuminazione artistica come questo. La serata d’inaugurazione è stata resa ancora più speciale dalla rappresentazione messa in scena da alcuni danzatori del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato e dall’esibizione della Banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.