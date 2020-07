Roma, demolizione del mercato di San Silverio a due passi dal Vaticano. Raggi: "Lo ricostruiremo più bello" | VIDEO

17 luglio 2020 a

a

a

Roma, scatta la demolizione del mercato di San Silverio a due passi dal Vaticano. Raggi: "Lo ricostruiremo più bello".

Le ruspe sono entrate in azione la mattina del 17 luglio, sul posto, nel Municipio XIII, anche la sindaca Virginia Raggi. Si tratta di un mercato storico, sorto spontaneamente una cinquantina d’anni fa su strada, nei pressi di via Gregorio VII. "Vecchie postazioni da demolire, pavimentazione da ricostruire, allacci idrici ed elettrici da fare. Pensate, un’area a due passi da Piazza San Pietro, che per decenni è stata completamente dimenticata" ha detto la sindaca che ha anche pubblicato un post su Facebook: "Per regolarizzarlo e metterlo in sicurezza, abbiamo stanziato più di un milione di euro, esattamente 1.320.745, con l’obiettivo di restituirlo a operatori e cittadini entro aprile 2021, funzionale e totalmente riqualificato. L’idea, data la vicinanza a una zona turistica, è di trasformarlo in un mercato che attragga anche i visitatori, con le sue tipicità e le sue eccellenze. Ho ascoltato le esigenze degli operatori, trasferiti nel vicino parcheggio di Largo Micara, per far sì che la loro permanenza momentanea sia il più agevole possibile: dopo l’installazione dei servizi igienici e idrici, procederemo all’illuminazione in vista dei mesi invernali".

"Abbiamo anche ottenuto - conclude la sindaca - l’utilizzo temporaneo dell’area di sosta attigua, riservata agli autobus turistici e rimasta inutilizzata in questo periodo: sarà un parcheggio gratuito e contribuirà a incrementare la clientela del mercato. I nostri mercati rionali sono parte dell’identità cittadina: vogliamo che siano sicuri e piacevoli da frequentare".