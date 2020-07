16 luglio 2020 a

Roma, rubano portafogli vicino stazione Termini: arrestati due rumeni

Hanno avvicinato un uomo con una scusa e, approfittando di un suo momento di distrazione, gli hanno portato via il portafogli dalla tasca. Due romeni di 25 e 34 anni sono stati arrestati dalla polizia nelle vicinanze della stazione Termini con l’accusa di furto: poco prima, gli agenti della Polfer li avevano visti mettere a segno il colpo in via Gioberti, nel corso di un servizio di controllo. I due, dopo avere sfilato il portafogli alla vittima, hanno poi cercato di scappare, ma dopo un breve inseguimento sono stati bloccati dagli agenti.