Roma, a Tor Pignattara la polizia chiude bar frequentato da malavitosi

Chiuso con ordinanza del Questore di Roma un bar in via di Torpignattara.

Gli agenti del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Amoruso, dando seguito alle disposizioni della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma, hanno chiuso l’esercizio commerciale denominato “Bar T39” in applicazione dell’art 100 del testo unico di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento del Questore è stato emesso in quanto detta attività, oltre ad essere un luogo di ritrovo abituale di persone che annoverano pregiudizi di polizia o irregolari sul territorio nazionale, in più occasioni è stata sede di episodi di microcriminalità.

Durante l’ultimo controllo del 7 luglio scorso, gli agenti della Polizia di Stato hanno sanzionato il titolare dell’esercizio, un cittadino indiano di 32 anni, per la mancata indicazione dei prezzi sulla merce. Nella circostanza, all’interno del locale, sono stati identificati tre soggetti, due dei quali con precedenti di polizia.

L'attività di Polizia si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica nell’area di competenza del commissariato Torpignattara.