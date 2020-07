15 luglio 2020 a

Roma, nigeriano sale sul bus senza mascherina e accende sigaretta. Denunciato.

È salito sull’autobus Tpl linea 447 alla fermata di via di Tor Cervara, all’altezza del civico 230. Senza mascherina, una volta a bordo ha acceso una sigaretta tra le rimostranze degli altri passeggeri che hanno avvertito il conducente, costretto a fermare il mezzo. L’uomo, un 26enne nigeriano senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenze iniziando a minacciare tutti fino all’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile che lo hanno portato in caserma denunciandolo a piede libero per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata.