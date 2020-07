Roma, pesci morti nei fiumi. Nuove verifiche su Tevere e Aniene | FOTO

15 luglio 2020 a

a

a

Roma, pesci morti nei fiumi. Nuove verifiche su Tevere e Aniene

Il Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme all’Arpa Lazio e alla Asl Rm1, hanno eseguito il 15 luglio un ulteriore intervento nell’area della Foce dell’Aniene, punto di congiunzione con il Tevere. Sono stati eseguiti nuovi prelievi di acqua e sulle specie animali presenti, per far luce sulla morìa di pesci degli ultimi giorni. I caschi bianchi, guidati dal neo Comandante Stefano Napoli, stanno ultimando tutti gli accertamenti del caso. Si attendono ora gli esiti delle ultime analisi.

"Necessari nuovi prelievi di acqua e sulle specie animali presenti, i cui esiti saranno fondamentali per portare a compimento la definizione della vicenda legata alla morìa di pesci verificatasi per due volte nel giro di poco più di un mese", si legge in una nota della polizia locale