15 luglio 2020 a

a

a

Calcio, nuovo stadio della Roma. La sindaca Raggi: "Delibera in giunta tra pochi giorni".

Nuovo stadio della Roma a Tor di Valle l'ìter potrebbe imboccare la strada finale. La sindaca Virginia Raggi proprio oggi, 15 luglio, ha assicurato che la delibera sarà discussa in giunta nell'arco di poco tempo. "Per il nuovo stadio della Roma stiamo andando avanti: a breve la delibera arriverà in Giunta". Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rispondendo così a chi le chiedeva a che punto fosse la delibera sull'impianto che nascerà nell'area dell'ex ippodromo di Tor di Valle. "Sarà a giorni compatibilmente con gli atti che sono in lavorazione nei vari uffici - ha aggiunto -. Poi passerà in Assemblea, immagino, dopo l’estate".