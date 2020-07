Roma, perde portafogli con soldi mutuo sul treno: ritrovato dalla Polfer

04 luglio 2020 a

O poliziotti del Posto di Polizia Ferroviaria di Ciampino, nell’espletamento del servizio, hanno effettuato un controllo all’interno del treno Reg.7353, in quel momento fermo nello scalo ferroviario, rinvenendo sotto un sedile un portafogli contenente documenti e una somma di denaro cospicua. Rintracciato il proprietario, lo stesso ha riferito che stava andando a sporgere denuncia di smarrimento a Roma Termini, dove stava giungendo per andare a lavoro. Appresa la buona notizia, è tornato immediatamente indietro per recuperare i propri averi. Arrivato nella stazione di Ciampino, l’uomo si è sciolto in un pianto liberatorio: ha infatti raccontato ai poliziotti che il denaro era destinato a pagare il proprio mutuo.