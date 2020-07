04 luglio 2020 a

a

a

Roma, accoltellata alla gola durante rapina al campo nomadi di via Candoni.

Intervento della polizia, nella serata del 2 luglio, al campo nomadi di via Candoni, a Roma, dopo la chiamata di una donna di 47 anni che ha chiesto i soccorsi raccontando di essere stata accoltellata alla gola da un uomo che voleva rapinarla. Sul posto, intorno alle 21.30, sono intervenute le volanti e gli agenti. La 47enne è ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita. Indagano i poliziotti della questura di Roma che stanno cercando di raccogliere delle testimonianze per ricostruire la dinamica del fatto denunciato dalla donna.