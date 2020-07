Roma: calci e pugni alla ex fidanzata: arrestato 26enne al Prenestino

01 luglio 2020 a

Non accettava la fine della loro storia e per questo ha minacciato e aggredito la ex con calci e pugni. Sono stati gli agenti della Polizia sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, ad arrestare l’uomo, un italiano di 26 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Nel pomeriggio di venerdì, i poliziotti sono stati inviati in via Prenestina per le grida di una donna affacciata sul balcone. Giunti sul posto, gli agenti hanno visto la donna urlare dal balcone, impaurita, perché dall’appartamento c’era il suo ex ragazzo, in preda alla gelosia, che cercava di entrare in casa. La donna, dopo cinque mesi di convivenza, aveva deciso di chiudere la relazione con il ragazzo proprio a causa della morbosa gelosia che lo aveva reso violento. Con molta fatica gli agenti sono riusciti a calmarlo e a farlo salire a bordo della volante.

Ieri il ragazzo si è fatto trovare fuori dall’abitazione della donna e, una volta rincasata, è riuscito a salire in casa e, in preda ad un raptus l’ha colpita su un labbro. La giovane, si è rifugiata da un’amica ma, una volta rientrata in casa sua, per prendere i suoi effetti personali, l’ex fidanzato si è ripresentato fuori dall’abitazione e l’ha presa a calci e a pugni. Bloccato e accompagnato presso gli uffici di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e successivamente accompagnato a Regina Coeli.