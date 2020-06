30 giugno 2020 a

a

a

Rieti, il Sabino d'oro del Rotary Club al vescovo Domenico Pompili. Alla presenza del sindaco Antonio Cicchetti e del suo vice Daniele Sinibaldi, del questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo e del Vescovo di Rieti Domenico Pompili, si è svolto presso “Il Casale di Villa Battistini”, il tradizionale “Passaggio della Campana”, il momento che segna la fine di un anno rotariano e l’inizio del successivo. Emozionante il discorso di fine mandato del presidente uscente Giulio Mario Pizzòli che ha lasciato il testimone al nuovo presidente per l’anno 2020-21 Sandro Boschetto.

Boschetto ha ricordato il rischio scampato che il tradizionale appuntamento non si potesse celebrare in presenza, sottolineando la volontà di seguire il percorso segnato dal suo predecessore. L'attività proseguirà anche con l’istituzione della nuova commissione emergenze sanitarie e con la volontà di creare rapporti inter-club per ampliare gli orizzonti operativi.

Nel corso della cerimonia è stato assegnato il Sabino d’Oro. Il prestigioso riconoscimento è andato quest’anno a Domenico Pompili, vescovo di Rieti, per l’importante opera svolta attraverso le tante iniziative attivate a sostegno del nostro territorio. Presentata anche la nuova squadra che affiancherà il neo presidente nel nuovo anno di impegni rotariani : Ileana Tozzi segretario, Stefano Pozzovivo prefetto, Marco Faraglia tesoriere, Giulio Mario Pizzòli past president, consiglieri Gianfranco Formichetti, Antonio Perelli ed Enrico Rinaldi.