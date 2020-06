Roma: in auto con mazza da baseball e a spasso con bici in sharing rubata

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri del nucleo radiomobile

29 giugno 2020

La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato a piede libero due ragazzi romani di 25 e 29 anni con l’accusa di porto illegale di strumento atto ad offendere. I ragazzi sono stati controllati sul Lungotevere dei Tebaldi, mentre si trovavano a bordo di un’utilitaria, al cui interno i Carabinieri hanno scoperto una mazza da baseball della lunghezza di 59 cm che è stata immediatamente sequestrata.Poco dopo, in zona Ostiense, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato a piede libero un cittadino etiope di 19 anni, incensurato, sorpreso mentre stava percorrendo via Galba in sella ad una bicicletta, con loghi di una società di Bike Sharing operante nella Capitale, risultata rubata il giorno precedente. La bici è stata riconsegnata ad un incaricato dell’azienda proprietaria, mentre per il ragazzo è scattata l’accusa di ricettazione.