Progetti Ue, Rieti tagliata fuori dal roadshow

L'incontro che coinvolgerà anche il Reatino si svolgerà a Viterbo

Paola Corradini 29 giugno 2020 a

E' partito il 25 giugno il roadshow promosso dalla Regione Lazio per raccogliere contributi utili alla stesura della programmazione unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai Fondi comunitari (Fesr, Fse e Feasr) e dei nuovi Programmi operativi che accompagneranno lo sviluppo del territorio regionale per i prossimi sette anni, ma Rieti rimane fuori o meglio, come sottolineato dal gruppo politico “Rieti in Azione”, “è stata accorpata a Viterbo”.

“La scelta – scrive Giuseppe Melchiorre – è stata da noi accolta con un certo disappunto, senza voler nulla togliere agli amici della Tuscia”. L'evento si terrà a Viterbo il prossimo 1 luglio “nonostante – prosegue la nota – la nostra provincia possa contare sulla presenza in Regione dell'assessore al Lavoro Claudio Di Berardino e del consigliere Regionale Fabio Refrigeri”.

La consultazione indetta dalla Regione coinvolgerà il partenariato istituzionale, economico e sociale oltre a quello diffuso rappresentato da tutti i cittadini e prevede un ciclo di 6 incontri in tutte le province dal titolo “Le idee di tutti, il lazio del futuro. Da LazioLab a Lazio 2030: sostenibili ed inclusivi per essere competitivi”. “Un momento importante di raccolta e analisi – sottolinea Rieti in Azione - delle istanze dal territorio dove verranno condivise le proposte nate dal lavoro svolto dal gruppo di esperti di LazioLab, che nel periodo marzo-maggio ha messo a punto un programma di idee e iniziative per il rilancio e lo sviluppo della regione nell’era post Covid-19. E la scelta di escludere Rieti da questo percorso risulta ancora più amara”.

Verrà da subito presentato il Piano degli interventi a breve termine, con risorse economiche già individuate con cui la Regione metterà in campo in tempi brevissimi iniziative volte a sostenere i sistemi territoriali aumentandone la competitività da una parte e migliorando il benessere dei cittadini dall’altra, riducendo così le disparità in ambito regionale. “Per questo sottolineiamo – aggiunge Melchiorre – che già si è partiti con il piede sbagliato, ma vogliamo rassicurare tutti i cittadini della provincia che noi di Azione saremo presenti tramite la diretta streaming dell’evento, pronti ad offrire il nostro fattivo contributo affinché siano adeguatamente considerate le istanze del nostro territorio, non da ultimo il tema della ‘ricostruzione’ post-sisma. Qualsiasi tipo di programmazione economica e sociale per il futuro dovrà necessariamente comprendere idonee iniziative volte a sostenere le aree interne della Regione che più soffrono della crisi economica post-Covid e degli effetti dello spopolamento.Siamo a disposizione per ascoltare le istanze dei cittadini della provincia che vorranno contattarci in merito a questa iniziativa o per ulteriori tematiche inerenti al nostro territorio”.