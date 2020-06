Accessi abusivi nelle banche dati dei gestori telefonici, 13 arresti

I clienti che lamentavano disservizi venivano ricontattati per proporre un cambio gestore

Un illecito mercimonio sui dati dei clienti di operatori telefonici che lamentavano disservizi per poi contattarli e proporre il cambio del proprio operatore. È quanto scoperto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che con il coordinamento della Procura di Roma, ha eseguito 20 provvedimenti cautelari, tra cui 13 ordinanze che dispongono gli arresti domiciliari nell’ambito della fase conclusiva dell’operazione «Data Room».

In particolare, le informazioni estratte dal database, erano particolarmente appetibili per le società di vendita di contratti da remoto che cercano per l’appunto di intercettare la clientela più vulnerabile, a causa di problemi o disservizi, per proporre quindi il cambio del proprio operatore telefonico. Il complesso sistema vedeva da un lato una serie di tecnici infedeli in grado di procacciare i dati, dall’altro una vera e propria rete commerciale che ruotava attorno alla figura di un imprenditore campano, acquirente della preziosa merce ed a sua volta in grado di estrarre in proprio, anche con l’utilizzo di software di automazione, grosse quantità di informazioni, in virtù di credenziali illecitamente carpite a dipendenti ignari.

La "merce" veniva poi piazzata sul mercato dei call center, 13 sono quelli già individuati, tutti in area campana, tutti già perquisiti. I dati, adeguatamente "puliti" per essere utilizzati dai diversi call center, passavano di mano in mano, rivenduti a prezzi ridotti in base alla "freschezza" del dato stesso, motore di un movimento che alimenta il fenomeno delle continue proposte commerciali.