Roma, picchia la madre per i soldi della droga: arrestato.

Poche ore prima, i militari della stazione Tor Tre Teste avevano arrestato un ragazzo romano di 30 anni, pregiudicato, che si era violentemente scagliato contro la madre sessantenne per tentare di estorcerle i soldi per comprarsi la droga: anche in questo caso, non era la prima volta che la donna subiva aggressioni, ma gli episodi non erano stati denunciati.

Il trentenne, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, ora si trova nel carcere di Regina Coeli.