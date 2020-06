26 giugno 2020 a

Roma: aggredisce compagna con un bastone, arrestato 26enne.

In zona Cornelia, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un 26enne originario del Burkina Faso, incensurato, che è stato bloccato grazie ad una segnalazione giunta al 112: poco prima si era scagliato contro la compagna, una donna della stessa età originaria del Congo, picchiandola con un bastone di ferro, trovato sul posto dai militari e sequestrato. La vittima, che aveva una brutta ferita alla testa, è stata trasportata all’Aurelia Hospital dove è stata trattenuta in osservazione. Grazie agli accertamenti dei sanitari, è emerso che quelle violenze non erano prime, ma la donna non aveva trovato la forza di denunciare per paura di ritorsioni.

I carabinieri, con ulteriori accertamenti, hanno scoperto che dallo scorso novembre, per circa due mesi, la ragazza era stata ospitata in un centro antiviolenza di Roma insieme ai due figli proprio a seguito dell’ennesimo atto di violenza subito. Il compagno, arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, è stato portato nel carcere di Regina Coeli.