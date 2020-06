Droga: confiscati beni per un milione a 47enne di Anzio

26 giugno 2020 a

Beni per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro sono stati confiscati dalla polizia a un 47enne di Anzio, detenuto per violazione della legge sugli stupefacenti. Le indagini patrimoniali svolte nei confronti dell’uomo, disoccupato, hanno permesso di scoprire l’ingente patrimonio accumulato, ritenuto frutto di attività illecite. È stata accertata dagli inquirenti "una cospicua sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni posseduti". Il Tribunale - Sezione Specializzata delle Misure di Prevenzione, ha ordinato la confisca integrale del patrimonio, già sottoposto a sequestro, disponendo inoltre nei confronti del 47enne la misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per due anni. Confiscati un immobile ad Anzio, una moto e disponibilità finanziarie per oltre 868.000 euro.