Roma, due egiziani presi a bastonate in una pizzeria a Centocelle

Aggressione a colpi di bastone nella serata del 24 giugno contro alcuni cittadini egiziani in una pizzeria di Centocelle a Roma. Intorno alle 21 quattro-cinque persone, armate di bastone, hanno fatto irruzione nel locale di via dei Gelsi ferendo due ragazzi egiziani. Altre persone presenti nella pizzeria sono scappate in strada. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo di un furgone. I due ragazzi, di cui uno è il figlio del titolare della pizzeria, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Vannini ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Casilina e della stazione di Centocelle che hanno avviato le indagini.