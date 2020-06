Roma, lancia cestini e segnali stradali contro auto: arrestato

I carabinieri hanno dovuto usare lo spray antiaggressione per fermarlo

Ha sradicato cestini e pali della segnaletica stradale lanciandoli in mezzo alla strada, creando un forte rischio per gli automobilisti in transito, poi, non contento, ha iniziato a lanciare sassi verso le auto parcheggiate - danneggiandone una - e in direzione di alcuni dipendenti dell’A.M.A che stavano lavorando. Il protagonista della vicenda è un giovane ragazzo di 23 anni, originario della Guinea, irregolare, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti.

L’allarme è scattato in via dei Campi Sportivi, angolo via Acqua Acetosa. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono immediatamente intervenuti fronteggiando il ragazzo che, in preda ad un forte stato di agitazione, stava ancora lanciando oggetti e sassi. È stato necessario ricorrere allo spray antiaggressione in dotazione ai militari per riuscire a neutralizzare la furia del giovane che, una volta immobilizzato, è stato portato in caserma e arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.