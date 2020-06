Roma esplode bombola in appartamento a San Basilio, nessun ferito

25 giugno 2020 a

Una bombola di gas è esplosa nella serata del 24 giugno in un appartamento di un condominio nella zona di San Basilio, a Roma. L’esplosione è avvenuta intorno alle 22.30 in un palazzo di sei piani in via Giovanni Palombini 24 e ha provocato danni nella casa, ma nessun ferito. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della stazione San Basilio e della compagnia Montesacro. I militari dell’Arma e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare temporaneamente il palazzo di sei piani e messo in sicurezza l’edificio. Al momento dell’esplosione non c’era il proprietario, un romano di 62 anni: le cause sono in corso di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione sarebbero di natura accidentale. Dopo la messa in sicurezza, lo stabile è stato dichiarato agibile dai vigili del fuoco e i residenti sono potuti rientrare in casa. L’esplosione ha danneggiato una parete interna dell’appartamento.