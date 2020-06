Roma, droga in cucina e marijuana sul balcone: arrestato 24enne

25 giugno 2020 a

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 24enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato fermato dai carabinieri che lo stavano tenendo d’occhio con una serie di servizi di osservazione e pedinamento.

Il sospetto che il 24enne potesse nascondere droga nella sua abitazione di via delle Vestali ha spinto i carabinieri ad allargare le verifiche sul suo conto e di eseguire una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti, in cucina, 58 grammi di marijuana suddivisi in bustine sottovuoto e pronte per la cessione, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento, mentre sul balcone, due rigogliose piante di marijuana.

La droga è stata sequestrata mentre il giovane pusher è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.