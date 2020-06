Rieti, riconvertire asili nido in centri estivi. Il 26 giugno riunione in Comune

Annalisa De Sisto (Cgil): "Bisogna partire a luglio"

24 giugno 2020 a

Venerdì 26 giugno i sindacati sono stati convocati in comune a Rieti per riconversione attività educativa asili nido in centri estivi. Obiettivo riapertura servizio per luglio nel periodo estivo fino a riapertura normale prevista per settembre. Le educatrici sono state in didattica a distanza quindi c'è stata continuità.

Questo il commento Annalisa De Sisto (Cgil): “L’importante è partire con il servizio a luglio per coprire tutta l’estate fino ad agosto per poi a settembre con delle modalità precise di riattivazione all’interno dell’asilo ripartire in modalità normale perché ancora non sono definite. Quindi al momento rimodulazione e riconversione e coprogettazione da parte dell’ente, delle parti sociali e della cooperativa affinché si possa ripartire con la modalità centri estivi”.