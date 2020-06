Roma: rissa a Ponte Galeria, 4 arresti e 3 denunce

Familiari di uno dei fermati "assediano" la caserma

I carabinieri della stazione di Ponte Galeria sono intervenuti, su segnalazione di un carabiniere libero dal servizio, presso la stazione ferroviaria per una violenta rissa. Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato, con non poche difficoltà, quattro uomini di cui tre già noti alle forze dell’ordine, che, incuranti delle numerose persone presenti, avevano dato vita ad una rissa. I protagonisti, tutti lievemente feriti, sono stati immediatamente arrestati e, dopo l’intervento del personale sanitario, sono stati accompagnati in caserma per i successivi accertamenti. Ma la vicenda non aveva ancora trovato la sua conclusione: davanti alla caserma, infatti, la compagna di uno dei fermati e il figlio 14enne stavano attendendo i carabinieri. Appena scesi dall’auto di servizio, i due si sono scagliati contro i militari, nel tentativo di ’liberarè il loro familiare, ferendo un carabiniere che, tuttavia li ha bloccati. Alla fine 4 persone sono finite agli arresti domiciliari per rissa e lesioni personali, e altre 3, fra cui il minorenne, denunciate per resistenza a pubblico ufficiale.