Carceri, detenuto aggredisce poliziotto a Civitavecchia

Aggressione all’interno del carcere Borgata Aurelia di Civitavecchia, dove un detenuto ha aggredito un agente della polizia penitenziaria colpendolo con tre pugni. La denuncia arriva dal Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria. "Situazione allarmante nelle nostre carceri. Un detenuto ha aggredito un nostro agente», si legge in una nota di Mirko Manna, Dirigente Nazionale con delega su Civitavecchia. Secondo la ricostruzione, sembrerebbe che il detenuto sia andato improvvisamente in escandescenza mentre l’agente stava effettuando le procedure di controllo e lo abbia colpito ripetutamente con dei pugni in pieno volto, senza apparenti ragioni. Soltanto l’intervento dei poliziotti in servizio ha evitato il peggio".

"Questa violenza - prosegue la nota - è scaturita poche ore prima dal comunicato del Segretario Generale Giuseppe Di Carlo che proponeva l’utilizzo all’interno delle carceri italiane di armi non letali come con la dotazione la Body Cam, che svolgerebbero realmente un potere deterrente in Istituto, insieme alla madre di tutte le soluzioni: l’introduzione, nel nostro Ordinamento, dei reati commessi durante la detenzione, contro la Polizia Penitenziaria e tra detenuti stessi, con aggravio di pena e trasferimento immediato. Ci aspettiamo l’immediata azione disciplinare nei confronti di chi, in carcere, si rende responsabile di questi gravi fatti, un risposta dura dell’Amministrazione, anche per stroncare sul nascere pericolosi effetti emulativi. Queste aggressioni sono intollerabili ed inqualificabili. Noi non siamo un pungiball",