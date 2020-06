Infortuni sul lavoro: mano nel tritacarne, operaia attività pasta fresca Frascati soccorsa dai vigili del fuoco

La donna è stata trasferita al Policlinico Gemelli in elicottero

Un’operaia italiana di 29 anni di una piccola attività commerciale, in cui si produce pasta fresca a Frascati è rimasta coinvolta in un infortunio sul lavoro. La mano sinistra è rimasta incastrata in un tritacarne. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Frascati che hanno estricato la mano della donna dall'attrezzatura che è stata poi elitrasportata presso l’ospedale A. Gemelli in codice rosso. La prognosi, da quello che si è appresom rimane riservata

Sul posto presenti anche i Carabinieri che hanno messo sotto sequestro l’attività commerciale, il 118 e lo S.Pre.S.A.L. Sono in corso indagini per capire l'esatta dinamica dell'inicidente