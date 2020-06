Sequestrati flaconi della "droga dello stupro"

Roma, smantellata piazza di spaccio, 22 arresti negli ultimi giorni. L’incessante lotta allo spaccio da parte della polizia ha portato all’arresto negli ultimi giorni di 22 spacciatori, tanto da smantellare una ’piazza di spaccio. In 2 occasioni sono stati sequestrati anche alcuni flaconi della droga dello stupro. Li hanno sorpresi nel sonno, così gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, hanno arrestato 6 spacciatori che, in una villetta isolata nella zona di Fontana Candida, avevano messo in piedi quella che, nel gergo criminale, viene definita una piazza di spaccio chiusa. Quando gli investigatori hanno fatto il blitz i 6 non si sono arresi e, chi affrontando fisicamente in casa i poliziotti, chi tentando una fuga dalla finestra, hanno provato ad evitare l’arresto.

In casa, oltre al classico materiale da confezionamento, è stato trovato un "sasso" di cocaina purissima dal peso di circa 2 etti. Gli occupanti della casa, 4 ragazzi e 2 ragazze, sono stati sottoposti ad accertamenti sull’identità ed è emerso che uno di loro era ricercato per una condanna da minorenne di 2 anni e 9 mesi. Al termine degli accertamenti gli uomini sono stati condotti a Regina Coeli, mentre le ragazze sono state consegnate alla sezione femminile del carcere di Rebibbia.