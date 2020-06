Il bilancio del servizio della polizia. Cinque persone denunciate

Ostia, controlli alla movida: 150 persone identificate e 5 multate.

Centocinquanta persone controllate, delle quali 30 già note alla giustizia. Sei le violazioni amministrative contestate ad alcuni gestori di locali sul lungomare, cinque le multe elevate a persone che consumavano alcool in luogo pubblico oltre l’orario consentito dal Regolamento Urbano e una contestazione amministrativa è stata notificata per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

È il bilancio dei controlli effettuati ieri sera dagli agenti del commissariato Lido insieme ai militari della Guardia di Finanza e alla Polizia Roma Capitale relativi all’emergenza Covid 19 e alla movida in piazza Tor San Michele e piazza Calipso, nei pressi del lungomare.