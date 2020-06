Sarebbe stato aggredito da due persone. Indaga la polizia

Roma, ferito al volto con un rasoio durante lite con altri due uomini

Sarebbe stato ferito durante una lite con altre due persone il ragazzo colpito al volto e al capo con un rasoio il 20 giugno poco prima delle 13 nella zona della Borghesiana, a Roma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno portato i tre partecipanti in ospedale. Nessuno dei tre è in pericolo di vita. Gli agenti hanno raccolto diverse testimonianze per capire la dinamica di quello che sembra essere un regolamento di conti. Per adesso si seguono tutte le piste: sarà interrogata la vittima.