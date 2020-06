Ostia, spaccio drive in all'interno di una villa. Arrestati in tre

Sono stati sequestrati 40 grammi di cocaina

In una villa all’Infernetto avevano allestito una sorta di ’drive-in’ dello spaccio dove i clienti entravano e uscivano in auto per comprare la droga. Tre ragazzi, due già noti di 27 e 37 anni, e una ragazza di 19 incensurata, sono stati arrestati dai Carabinieri di Casal Palocco con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 40 grammi di cocaina, materiale per la pesa e il confezionamento delle dosi, e 5mila euro in contanti. Un altro spacciatore, un 32enne già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Ostia Antica mentre, a bordo di un’auto in sosta con un altro pregiudicato, aveva appena venduto 100 grammi di marijuana a 800 euro.

In casa i militari ne hanno trovati altri 162 grammi della stessa droga, 6.200 euro in contanti e tutto l’occorrente per pesare e suddividere in dosi la droga. Ad Acilia è stato invece arrestato per evasione un 24enne agli arresti domiciliari per stupefacenti ma in strada per una passeggiata.