Coronavirus: ExportUsa, imprese europee rafforzeranno rapporti con Usa

Roma, 21 apr. (Labitalia) - "L’incertezza derivata da questa assurda situazione spingerà milioni di imprese a voler intraprendere nuovi rapporti commerciali con gli Stati Uniti: un mercato dove vigono regole precise e severe che garantiscono una certa continuità e stabilità nelle attività economiche. Le aziende europee stanno attualmente preparando una nuova strategia per spostare i propri interessi oltre oceano". Ad affermarlo Lucio Miranda, presidente di ExportUsa (società di consulenza che supporta aziende e professionisti italiani ad entrare, con successo, nel mercato americano).

“Questa assurda crisi che stiamo vivendo - sottolinea - rinvigorirà i rapporti commerciali tra l’amministrazione Trump e l’Unione europea. La direzione dei flussi commerciali verrà spostata nettamente verso gli Usa, questo perché produrre in outsourcing in Cina può apparire, inizialmente, più conveniente dal punto di vista economico, ma è davvero così? Ogni 10 anni si presentano, infatti, situazioni che destabilizzano i mercati di tutto il mondo. Quanto pesa, quindi, l’iniziale convenienza degli investimenti in Asia? Appare necessario quantificare e valutare se il gioco vale la candela”.

Nonostante l’allarme Covid-19 stia avendo il sopravvento, un’analisi elaborata da ExportUsa, su dati pubblicati da 'Word Stream', dimostra che vi sono settori che stanno facendo un vero e proprio boom di click online, soprattutto in America. Con il Covid-19 cambiano completamente le tipologie di ricerca dei consumatori sul motore Google, soprattutto perché cambiano le esigenze dettate dalla situazione di totale lockdown.