Coronavirus: tamponi a tappeto per dipendenti aziende? per legali non è lecito

Roma, 8 apr. (Labitalia) - “Tamponi obbligatori per tutti in azienda? La risposta è, ad oggi, negativa, perlomeno in Italia. Infatti nessuna delle due attività è giustificata da disposizioni di legge o appositi protocolli con le parti sociali”. Lo afferma Nadia Martini di Rödl & Partner, colosso internazionale della consulenza legale presente in 50 paesi nel mondo tra cui l’Italia. “In mancanza di una norma di legge, il trattamento dei dati sanitari raccolti mediante il tampone o il test sugli anticorpi - continua Nadia Martini - sarebbe legittimo solo in forza di un consenso libero del singolo dipendente, cioè senza alcuna possibile imposizione da parte del datore di lavoro; consenso che, nel contesto del rapporto di lavoro, non potrebbe essere libero”.

Peraltro, i trattamenti di dati particolari come quelli in esame contrasterebbero pure con il principio di necessità e liceità. “Ad oggi, infatti la normativa - spiega l’esperto di Rödl & Partner - ammette unicamente i trattamenti di dati Covid-19 indicati dal Protocollo del 14 marzo, quali la misurazione della temperatura corporea all’accesso mediante strumenti che però non consentano la registrazione del dato e la richiesta di autocertificazioni in merito alla non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e all’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19".

"Quindi, dal punto di vista della tutela della privacy, è necessario che il datore di lavoro informi i propri dipendenti, identifichi individualmente e istruisca il personale interno o il fornitore incaricato di misurare la temperatura corporea o sottoporre i moduli di autocertificazione, formalizzi l’attività in una adeguata procedura ed effettui una valutazione di rischio sul trattamento. Pertanto, allo stato, le aziende attive o che riprenderanno l’attività nella ‘Fase 2’ non potranno imporre ai dipendenti di sottoporsi a tampone oppure al test sierologico. Lo potranno fare solo ove fosse emessa una nuova normativa in tal senso", conclude.