Multicedi in prima linea nella gdo per fronteggiare emergenza Coronavirus

Roma, 3 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Coperture sanitarie per i dipendenti, accesso prioritario ai punti vendita per determinate categorie, utilizzo dei volantini promozionali in versione digitale, queste le altre misure messe in campo dal gruppo Multicedi per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Più in dettaglio, Multicedi, per tutelare la salute dei propri lavoratori in caso di contagio covid-19, ha previsto una polizza assicurativa ad hoc a favore di circa 700 lavoratori, tra dipendenti e collaboratori. In caso di contagio, la copertura sanitaria garantisce un’indennità economica e un supporto in caso di ricovero ospedaliero o di assistenza medico scientifica specifica post ricovero. Il prodotto assicurativo prevede una protezione estesa anche al nucleo familiare del lavoratore e ha una durata sino a tutto l’anno 2020. Un’assicurazione sanitaria fatta soprattutto a favore dei collaboratori di tutti i pdv di proprietà appartenenti alle insegne del gruppo della gdo campana impegnate in prima linea. Per le stesse è prevista anche una premialità aggiuntiva per esprimere gratitudine e riconoscenza.

Sempre in tema di misure legate all’emergenza coronavirus, Multicedi, in ciascun punto vendita della propria insegna garantisce l’accesso prioritario alle categorie in prima linea a fronteggiare il covid-19. Nessuna fila per fare la spesa dunque per il personale sanitario e i volontari impegnati nella lotta al virus.

Sul fronte consumatori Multicedi dice addio, per il momento, al volantino cartaceo, che non verrà più distribuito. Il gruppo campano della gdo, in ottemperanza alle nuove disposizioni, sceglie la versione digitale dal primo momento. Informazioni indicizzate su tutti i prodotti disponibili, offerte e consigli pratici disponibili e consultabili nella più pratica e sicura versione online attraverso il sito www.supermercatideco.it, sull’app Deco’ Multicedi e su tutti i canali social. Il volantino Decò, con tutte le sue proposte è presente anche sulle principali piattaforme digitali di e-volantini. Infine con l’indice interattivo è possibile scoprire le curiosità, le ricette e le iniziative di Deco’.

“Per noi i lavoratori sono una risorsa imprescindibile, soprattutto in questo momento così delicato stanno facendo con un grande sforzo il proprio dovere, garantendo ai cittadini l’accesso ai beni di prima necessità. Tutelare i nostri lavoratori e garantire loro un supporto anche di questo genere è il minimo che possiamo fare per dimostrare la nostra gratitudine”, afferma Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi.

“Per quanto riguarda - spiega - l’accesso prioritario alla categoria sul fronte dell’emergenza è un dovere morale che abbiamo nei loro confronti e debbo dire con un certo orgoglio, che i nostri clienti rispettano e agevolano l’accesso di queste persone. Anche l’eliminazione del volantino cartaceo va in questa direzione, poiché ora può essere un ipotetico mezzo di trasmissione del contagio. Eliminando il sistema di consegna, ricezione e anche smaltimento del volantino stesso pensiamo di ridurre i contatti e la circolazione tra le persone”.