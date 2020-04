Coronavirus: Consulenti lavoro, bene Inps su accesso a sito a noi riservato per cig

Roma, 1 apr. (Labitalia) - Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro prende atto con soddisfazione della decisione dell’Inps di riservare ai consulenti del lavoro l’accesso al sito web dell’istituto di previdenza sociale tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 16, concedendo così la possibilità di agevolare l’invio delle istanze per richiedere gli ammortizzatori sociali, previsti dal decreto legge n.18/2020 per sostenere lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid19. E' quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

"La categoria accoglie, peraltro, con altrettanta soddisfazione, l’apertura ai consulenti del lavoro della possibilità di richiedere, quali intermediari abilitati, l’indennità una tantum di sostegno al reddito, del valore di 600 euro, introdotta dal decreto 'Cura italia' per il mese di marzo, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, le cui attività sono state colpite dell’emergenza epidemiologica. provvedimenti apprezzabili, per il consiglio nazionale dell’ordine, che mirano ad attenuare i disservizi degli ultimi giorni", conclude la nota.