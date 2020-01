Consulenti del lavoro: con Jobs act non aumenta rischio licenziamento

Zingaretti lancia fase nuova Pd: partito unito contro le destre

Roma, 14 gen. (askanews) - Un Pd unito, una forza politica nuova pilastro contro le destre e la loro arroganza. Dall'Abbazia di San Pastore a Greccio, in provincia di Rieti, intervenendo al seminario Oggi per domani, il segretario dem Nicola Zingaretti ha lanciato la nuova fase del Partito Democratico: "Ora è il tempo di una nuova fase, non con una volontà di rinnegare quanto è stato fatto. Ma in ...