Startup: RentApp, affitta, ristruttura e subaffitta le case

Roma, 27 dic. (Labitalia) - Mentre il mercato delle locazioni lunghe è in crisi, quello degli affitti brevi non conosce battute di arresto e cresce in tutto il Paese, rappresentando una preziosa opportunità per i proprietari e per l’intera filiera. Chi possiede seconde e terze case, però, spesso cerca la sicurezza di poter affittare sul lungo periodo. Nel mercato degli alloggi privati, che in Italia ha un valore stimato pari a 140 miliardi di euro (+40% rispetto al 2014), c’è oggi moltissimo spazio per un operatore professionale che intercetti l’offerta residenziale di locazioni a lungo termine e la intermedi con la domanda di affitti a breve termine.

Ed è qui che entra in gioco RentApp. Nel giro di un mese la startup innovativa del rent-to-rent rimette a nuovo seconde e terze case per renderle più appetibili sul mercato. RentApp è ora in crowdfunding su crowdfundme.it con l’obiettivo di raccogliere fino a 2 milioni di euro.

"Grazie al nostro team interno di architetti, riqualifichiamo a tempo di record - spiega Luca Orthmann, Ceo e co-founder di RentApp - gli immobili sfitti che non sono pronti per la messa a reddito. In soli 30 giorni, appartamenti e ville fermi sul mercato da tempo acquistano maggior valore, perché li ristrutturiamo e riammoderniamo l’arredamento. Questo senza che il proprietario debba perderci del tempo e anche se non ha del denaro da investire. Anzi, siamo noi a investire al posto dei proprietari e al termine del contratto di locazione cediamo loro gratuitamente il nuovo arredamento".

RentApp, che vede tra i fondatori anche SeedMoney, il club di business angel che ha contribuito al successo di tante startup, ha scelto di affidare la gestione delle operazioni di affitto breve a un partner strategico, CleanBnB, leader nel mercato dello short rent e del property management e prima azienda del settore ad essersi quotata in Borsa. Nei primi 9 mesi del 2019, CleanBnB ha gestito oltre 700 immobili in Italia per un totale di 18.603 soggiorni.

Per quanto riguarda gli aspetti burocratici e assicurativi, compresi quelli legati alle garanzie accessorie, RentApp ha scelto invece i servizi di Locare, così da semplificare e velocizzare al massimo le pratiche amministrative. Locare è la prima azienda italiana a occuparsi di Rent Care e Rent Warranty, due concetti innovativi che rendono le operazioni di locazione ancora più snelle e sicure.

"Altro catalizzatore importante per l’avvio e il successo di RentApp è l’ingresso nel team del professor Ezio Bruna come membro dell’Advisory Board. Con la sua esperienza di oltre 30 anni nel mercato immobiliare garantirà coerenza nella scelta degli immobili per massimizzare la redditività delle singole operazioni, nel rispetto degli obiettivi che ci siamo prefissati", sottolinea Luca Orthmann.

Ma RentApp, oltre all’esperienza del suo team e dei suoi partner, potrà presto contare anche su un approccio unico nel settore. Grazie a un algoritmo proprietario che analizza i big data degli affitti (a breve e lungo termine), potrà predeterminare in tempo reale il massimo prezzo di locazione long term efficiente per un dato immobile, massimizzandone così la marginalità.

E RentApp ha appena annunciato, in occasione dello StartupItalia Open Summit 2019, il principale evento italiano dedicato all’innovazione e alle startup, l'avvio di una campagna di equity crowdfunding su crowdfundme.it. Un'occasione per investire in un settore in grande espansione, in un progetto innovativo portato avanti da un team di professionisti affermati.

RentApp è un nuovo operatore innovativo del mercato immobiliare nel rent to rent italiano, che comprende tutte le aziende che generano reddito attraverso la sublocazione e il subaffitto di appartamenti sfitti. In questo modo garantisce alla proprietà una rendita continuativa fissa, sgravandola completamente da tutti quelli impegni, amministrativi e operativi, derivanti dalla messa a reddito di un immobile.