Fotovoltaico Semplice, Claudia Pandolfi testimonial d'eccezione

Roma, 24 dic. (Labitalia) - Testimonial d'eccezione per il brand romano Fotovoltaico Semplice di Imc Holding, guidato dagli imprenditori Daniele Iudicone e Mauro Bianchi, da anni in prima linea per la diffusione della cosiddetta green economy. Il gruppo ha presentato come prima tra le supporter la star del grande e piccolo schermo Claudia Pandolfi, ambientalista di lunga data che ha recentemente realizzato un impianto con piscina da 18 kW e la cui popolarità contribuirà alla diffusione delle energie pulite nel nostro Paese.

L’attrice ha dichiarato di aver trovato in Fotovoltaico Semplice una "scelta per vivere green e contribuire ad un mondo migliore e ad impatto zero". Un’altra novità è la partnership con Zurich ed Helvetia, già testimoni unici delle performance e funzionalità del marchio italiano, che porteranno in Italia un prodotto assicurativo finora inedito: tutti i clienti di Fotovoltaico Semplice saranno assicurati se l’impianto non produrrà quanto riportato nelle schede di valutazione energetica.

"Il futuro del settore - si legge in una nota - inoltre passerà anche e soprattutto dall’integrazione sistematica di batterie d’accumulo nei sistemi fotovoltaici. Per questo l’azienda romana ha stretto un accordo per l’installazione della nuovissima gamma di batterie modulari qcore, progettate appositamente per favorire l’autoconsumo e ridurre ulteriormente i costi legati all’energia".

"Il sistema - prosegue - presenta una batteria al litio potentissima, unanimemente considerata tra le migliori sul mercato mondiale in quanto a prestazioni, con la peculiarità di essere interamente controllabile tramite un’apposita app per smartphone, tablet e computer che consente di monitorare in tempo reale l’energia disponibile".

"Non poteva mancare - sottolinea la nota - anche un potenziamento del settore mobilità, raggiunto tramite la nuova partnership con SolarEdge. La collaborazione con Fotovoltaico Semplice consentirà di ricaricare l’auto elettrica e muoversi in modo sempre più ecologico e pulito".