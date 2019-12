Ivano Dionigi rieletto presidente AlmaLaurea

Maltempo, la furia dei torrenti nell'entroterra di Sanremo

Imperia, 20 dic. (askanews) - Le forti piogge che nelle ultime ore stanno colpendo l'estremo ponente della Liguria, hanno causato un'innalzamento dei livelli di tutti i corsi d'acqua della provincia di Imperia. In particolare, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria via Twitter, il torrente Armea è esondato in due diversi punti nella zona di Ponte Savio in Valla Armea e a Sanremo ha ...