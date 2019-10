Sostenibilità: Syngenta, al via Road to world food day 2019

Milano, 11 ott. (Labitalia) - Da qui a dieci anni, come vedi il cibo del futuro? E' la domanda che Syngenta, una delle principali aziende mondiali del settore agricolo, ha voluto porre a 7 protagonisti della filiera agroalimentare per contribuire a richiamare l’attenzione sulla necessità di garantire cibo a sufficienza per sfamare una popolazione sempre crescente, a fronte di una crescente scarsità di risorse.

L’iniziativa, Road to world food day 2019, è stata pensata in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione 2019 (World food day), ricorrenza che si celebra ogni anno il 16 ottobre per ricordare l'anniversario della data di fondazione della Fao, nel 1945. La campagna di quest'anno, in particolare, richiama l'attenzione di tutti i settori affinché tutti abbiano accesso a diete sane e sostenibili e, al tempo stesso, chiede a tutti di iniziare a riflettere su ciò che mangiamo.

In totale sintonia con i principi alla base dell’iniziativa, Syngenta ha deciso di coinvolgere alcuni tra i principali attori della filiera per delineare assieme il futuro del cibo, a conferma della profonda convinzione che solo unendo le forze si possano raggiungere risultati concreti e tali da indirizzare il futuro verso un reale e concreto cambiamento sostenibile. Sette clip video, pubblicate sui canali Facebook e Twitter dell’azienda, scandiranno un percorso di avvicinamento (Road to) alla data del 16 ottobre.

"Abbiamo scelto - ha ricordato Riccardo Vanelli, amministratore delegato di Syngenta Italia - di supportare la campagna della Fao perché abbiamo un ruolo chiave all’interno della filiera, perseguendo l’obiettivo di nutrire una popolazione mondiale in continua crescita, prendendoci cura del nostro Pianeta. Il nostro obiettivo primario è quello di lavorare al fianco degli agricoltori nel garantire qualità e sostenibilità. Per far questo, abbiamo scelto di accelerare ancora di più la nostra innovazione, per migliorare ulteriormente i metodi di coltivazione e protezione dei raccolti e a trovare soluzioni volte a rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche, sempre più interconnesse, garantendo in questo modo un cibo sicuro e sostenibile".

Questi sono anche gli obiettivi alla base della new vision di Syngenta, formalizzata dopo un lungo processo di consultazione a livello globale che ha coinvolto oltre 300 stakeholder della filiera agroalimentare per determinare le priorità che deve avere l’agricoltura del futuro.

La lista dei protagonisti dell’iniziativa promossa da Syngenta include Giorgio Santambrogio, amministratore delegato Gruppo Vegè; Deborah Piovan, imprenditrice e dirigente di Confagricoltura; Claudio Sadler, chef; Laura Bettazzoli, direttore marketing Bonduelle Italia; Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto di nutrizione ed educazione alimentare; Antonio Pascale, divulgatore scientifico; Mario Piccialuti, direttore generale Unione italiana food; Riccardo Vanelli, amministratore delegato Syngenta Italia. Hashtag per seguire l’iniziativa #rtwfd2019.