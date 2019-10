Innovazione: CallX360, idee e startup per consulenza in digital trasformation

Milano, 10 ott. (Labitalia) - Nuove idee, soluzioni, servizi e modelli di business capaci di innovare il mondo della consulenza per la trasformazione digitale: è questo l’obiettivo della CallX360, contest lanciato da P4I-Partners4Innovation società di advsory del Gruppo Digital360. Partners4Innovation ha la missione di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale, attraverso innovativi servizi in molteplici ambiti: smart working, digital capability, compliance, data driven innovation, cybersecurity, it governance; contrattualistica it, industry 4.0, e-health, open innovation, ecc.

Attraverso CallX360, P4I-Partners4Innovation vuole innovare ulteriormente i suoi servizi e il suo approccio, aprirsi a nuove idee, sperimentare nuovi modelli e nuovi punti di vista, con l’obiettivo di rivoluzionare le attività di consulenza, advisory e coaching per le imprese e le pubbliche amministrazioni italiane impegnate nel loro percorso di trasformazione digitale.

La CallX360 si rivolge a giovani talenti, professionisti, startup e aziende tecnologiche. Punta a selezionare le proposte più innovative e che hanno le maggiori sinergie con gli assets del Gruppo Digital360 per amplificarne l’impatto di mercato, attraverso la strategia più consona (visibilità e comunicazione, partnership commerciale, investimenti, accordi equity, acquisizione). Le proposte dovranno pervenire entro il 30 novembre 2019. "Il digitale - afferma Gabriele Faggioli, ceo di P4I-Partners4Innovation -sta trasformando rapidamente anche il lavoro del consulente, che deve essere in grado di guidare le imprese meno preparate nel percorso di digitalizzazione e nell’adozione delle ultime innovazioni tecnologiche . Per questo chiediamo il contributo di professionisti del settore, studenti, startup e realtà già strutturate per aprirci a nuove idee, sperimentare nuove soluzioni e trasformare il settore della consulenza e del coaching in particolare in un’ottica as-a-service".