Da startup Filo cuscino 'salva bebè' con allarmi intelligenti

Roma, 9 ott. (Labitalia) - È stato presentato un anno fa a Maker Faire Roma con l’obiettivo di prevenire i casi di bambini abbandonati in auto anche nelle situazioni più impreviste: si tratta di Tata Pad, il primo cuscino 'salva bebè' dotato di allarmi intelligenti. Tata Pad è l’ultimo prodotto della startup romana lanciata da LVenture Group, Filo srl, la cui missione è da sempre quella di aiutare le persone a rimanere accanto a ciò che amano, come racconta il Ceo e fondatore, Giorgio Sadolfo: “Tata Pad è un cuscino intelligente che si collega allo smartphone, ma che è stato progettato per funzionare anche quando il telefono è scarico, spento o viene dimenticato in auto”.

La tecnologia che permette tutto ciò è stata progettata e brevettata dalla stessa azienda e prende il nome di Tata Brain: un sistema di allarmi adattivo in grado di riconoscere autonomamente le situazioni di pericolo e avvisare i contatti di emergenza anche nei casi più imprevisti, come quello dello smartphone dimenticato in auto quando il bambino è a bordo. Tata Pad è poi l’unico dispositivo anti-abbandono dotato di sensori capacitivi che, a differenza dei semplici sensori di pressione, si attivano solo se sul seggiolino c’è realmente un essere umano, facendo diminuire drasticamente i falsi allarmi.

“Nel 18% dei casi finiti tragicamente il genitore, ignorando i rischi dell’ipertermia, ha lasciato il proprio figlio in auto consapevolmente: in questi casi, non basta un allarme sonoro, ma servono allarmi più intelligenti. Abbiamo creato Tata Pad con l’obiettivo di dare ai genitori un sistema di sicurezza completo che fosse in grado di attivarsi e agire autonomamente in caso di pericolo”, conclude Giorgio Sadolfo. In questi mesi di attesa, l’azienda si è sempre mossa per tutelare i consumatori, aiutando i genitori a comprendere le nuove disposizioni legislative e posticipando la commercializzazione del prodotto prima di avere la sicurezza che questo fosse conforme ai nuovi requisiti tecnici: oggi Tata Pad è un prodotto perfettamente compliant con la nuova normativa.