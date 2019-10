Sostenibilità: Leitl (Eurochambres), 'deve tradursi in opportunità per aziende'

Roma, 7 ott. (Labitalia) - "I risultati finora raggiunti mostrano che le Camere di commercio europee sono consapevoli delle proprie responsabilità e desiderose di contribuire alla soluzione delle sfide che ci attendono. Facciamo in modo che la sostenibilità si traduca in un'opportunità per le aziende e supportiamo le regioni resilienti e sostenibili". A dirlo il presidente di Eurochambres, Christoph Leitl, a Roma in occasione dell'Eurochambres economic forum (Eef).