Giovannini (Asvis): "Possibile coniugare green economy con sviluppo"

Roma, 7 ott. (Labitalia) - “Oggi sappiamo che grazie ai nuovi materiali e alle nuove tecnologie è possibile guadagnare competitività, riducendo i costi delle materie prime e dei semilavorati. E dunque è possibile coniugare insieme non solo green economy con sviluppo, ma anche green economy con rispetto dei diritti dei lavoratori". Lo ha detto all'Adnkronos/Labitalia Enrico Giovannini, presidente Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, a margine dell’Eurochambers economic forum, in corso oggi e domani a Roma.

"Ricordiamoci - ha sottolineato - che lo sviluppo sostenibile non è solo una questione ambientale, ma è economica, sociale e, dunque, anche istituzionale".