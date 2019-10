Premi: arrivano Ied Roma Design awards 2019

Roma, 7 ott. (Labitalia) - Nell’ambito della seconda edizione di Videocittà - Il Festival della Visione, la rassegna culturale dedicata all’audiovisivo e ideata dal presidente di Anica, Francesco Rutelli, con la direzione artistica di Francesco Dobrovich, mercoledì 9 ottobre saranno consegnati gli Ied Roma Design Awards. L’evento, che avrà luogo presso gli spazi dell’ex caserma di via Guido Reni alle ore 18, oltre a inaugurare ufficialmente l’anno accademico, sarà anche un importante momento di incontro dell’articolata comunità Ied (Istituto europeo di design) composta ormai da un migliaio di persone, tra studenti, docenti e professionisti del settore. “Ied Roma Design Awards premia i migliori progetti sviluppati annualmente dalle nostre Scuole e mira a rafforzare il valore di un contenuto che si misura tanto nell’elaborazione di una soluzione quanto nella capacità di sapersi porre le domande”, afferma il direttore Ied Roma, Laura Negrini, che ha fortemente sostenuto la nascita del Premio.

Ad affiancarla nella direzione artistica Luigi Vernieri, direttore Progetti Speciali, e Alberto Iacovoni, coordinatore dell’Area Master per la sede romana. Le nomination coinvolgono le quattro Scuole Ied, ovvero Design, Moda, Arti visive e Comunicazione. Vi sarà inoltre un riconoscimento al miglior lavoro di tesi interdisciplinare e un altro al miglior progetto speciale realizzato nell’anno accademico appena trascorso. Ad essere candidati sono quindi progetti di tesi personali e lavori realizzati dai neodiplomati con il supporto di prestigiosi partner tra cui Poste Italiane, Fondazione proPosta e BrainSigns, su tematiche come la sostenibilità ambientale e sociale, la valorizzazione del patrimonio museale, la tecnologia e la neuroscienza.

La serata sarà animata dagli interventi di due ospiti d’eccezione. Il primo sarà il manager Andrea Guerra, per anni amministratore delegato di Luxottica e ora presidente esecutivo di Eataly, il quale terrà un discorso ispirazionale incentrato sulle ragioni che stanno alla base di una storia di successo e di un futuro consapevole e visionario. Il secondo parlerà invece della sua esperienza di Alumno Ied dalle aule di via Alcamo alle sale cinematografiche. A incontrare la platea arriverà, infatti, Phaim Bhuiyan, classe ’95, diplomato in Video Design and Filmmaking Ied Roma, che ha scritto, diretto e interpretato la pellicola Bangla, a pochi mesi dalla conclusione del percorso di studi. Il lungometraggio, incentrato sull’amore al tempo delle seconde generazioni, è stato prodotto da Fandango e Timvision e da maggio continua a riscuotere consensi da parte della critica e degli spettatori.