Ferrarini protagonista a New York al Napoli pizza village special edition

New York, 2 ott. (Labitalia) - Il prosciutto cotto e il salame Ferrarini sono stati scelti dai pizzaioli napoletani presenti al Napoli pizza village special edition New York che si svolgerà a New York nel Bronx nell’ambito del New York Pizza Festival durante i giorni del Columbus Day, il 5 e 6 ottobre. Dopo la positiva esperienza al Napoli pizza village, la delegazione dei pizzaioli che partirà da Napoli in rappresentanza della tradizione napoletana e italiana per 'sfidare' in casa i pizzaioli statunitensi, ha deciso di portare con sé non solo il prosciutto cotto Ferrarini e il salame piccante (rosetta spicy) appositamente studiato per il mercato americano e particolarmente apprezzato dai consumatori specialmente sulla pizza. Saranno quindi, due, le Pizze Ferrarini gourmet presenti nel menù dell’area dedicata alla pizza napoletana all’interno del villaggio.

“Siamo contenti e orgogliosi- dichiara Claudio Sebillo, organizzatore del Napoli Pizza Village- di poter affrontare l’esperienza americana assieme a un’altra eccellenza del nostro paese. Ancora di più all’estero, è importante fare squadra per la promozione e la difesa del made in Italy. L’ottimo risultato della partnership nata a Napoli ci ha confortato e, soprattutto, ci ha esortato a continuare un percorso che, confidiamo, possa essere duraturo e possa vedere il Napoli pizza village e il brand Ferrarini presenti nel mondo".

Ferrarini, storico marchio che nel 1956 è stata la prima azienda italiana a introdurre sul mercato il Prosciutto Cotto senza polifosfati aggiunti e senza glutine, è presente negli Stati Uniti dagli inizi del 2000. Attraverso la propria filiale in New Jersey, distribuisce nella ristorazione di qualità e nelle catene di gastronomia specializzate, tra cui Eataly, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti simbolo del made in Italy: dal prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, salame e mortadella, accompagnate dai prodotti dell’azienda agricola Ferrarini, come il parmigiano reggiano e il burro non ogm e l’aceto balsamico di Modena Igp, tutti rigorosamente importati direttamente dagli stabilimenti Ferrarini in Italia.